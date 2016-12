Chris Lacy liefert mal wieder aus, erneut ein sehr umfangreiches Update für seinen Action Launcher. Einige Neuerungen sind am Start, neben zahlreichen Bugfixes und anderen kleineren Tweaks sind auch größere Neuigkeiten zu vermelden. Die sogenannten Quickpage ist nun für alle Benutzer verfügbar, man muss zur Nutzung nun kein Käufer der App mehr sein. Definitiv eine coole Sache!

Ebenso neu ist der sogenannte Unread Counter, der am App-Icon die Anzahl der neuen Benachrichtigungen anzeigt, was zu Beginn allerdings nur für SMS, Gmail/Inbox, Kalender und die Telefon-App funktioniert. Später werden sicher noch mehr Apps unterstützt.

Für die Freunde der neuen Homescreen-Icons ist ein weiterer Icon Style verfügbar, welcher die runden Icons von Android 7.1 immer nur dann nutzt, wenn es denn tatsächlich ein ansprechend angepasstes Icon gibt. Gewünscht und integriert sind zudem nun scrollbare App-Docks.

Das neuste Version des Action Launchers steht inzwischen im Google Play Store bereit, folgend findet ihr noch den kompletten Changelog.

NEW: Initial unread badge support (‚Alpha‘).

Currently displays the number of unread SMS messages, missed calls, unread Gmail/Inbox messages and upcoming calendar appointments.

NEW: Fully customize the appearance of unread badges.

NEW: A new „Round (exclude white plates)“ icon style. Use Android 7.1’s round icons, but only if they do not look like an „icon on a plate“!

NEW: Quickpage, a fully customizable home screen panel accessible from the right screen edge, is no longer a Plus only feature and is available for all users.

NEW: Quicktheme support for customizing dock separator color.

NEW: Move all dock related settings to their own group in the settings.

NEW: Line style dock separator.

NEW: Can use up to five scrolling dock pages.

NEW: Option for infinite home screen scrolling.

NEW: Layout/settings are backed up via Android’s automatic daily backups (requires Android 6.0 or later).

NEW: Add 2017 Supporter Badge. It is a one-off, non-recurring and entirely optional in-app purchase that customers can opt make.