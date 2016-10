Amazon hat in Deutschland mal wieder ein Angebot laufen, der Fire TV mit 4K-Unterstützung wird aktuell etwas günstiger angeboten. Wer noch eine smarte Erweiterung für seinen Fernseher sucht, wird aktuell wiedermal bei Amazon fündig. Gut, eigentlich wird man da immer fündig, diesmal aber mit einem Rabatt für den aktuellen Fire TV mit bis zu 4K Videoausgabe. In diesen Tagen ist ein Angebot live, das den Preis des Gerätes von 99 auf 84,99 Euro senkt.

Praktisch ist das Gerät für all die, die entweder einen smarten TV mit mieser Software haben oder eben einen TV komplett ohne Smart TV-Funktionen. Einfach den Fire TV via HDMI verbinden und los gehts. Das Gerät kommt mit einem stark angepassten Android daher, darauf installiert ist die auf Amazon Prime ausgelegte Nutzeroberfläche, die aber auch sämtliche Apps für Netflix, Mediatheken und so weiter bietet.

Im aktuelle Modell steckt Dualband-WLAN mit ac-Standard, ein Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 8 GB Datenspeicher, ein microSD-Slot, Bluetooth 4.1 und Dolby Audio 5.1 mit HDMI Passthrough bis 7.1.

Ich selbst nutze den Fire TV Stick seit langer Zeit und bin restlos zufrieden.