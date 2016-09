Amazon startet in das neue Wochenende mit ein paar tollen Krachern, denn neben attraktiven Filmen am Filmeabend zum Spottpreis gibt es die beliebte „Mr. Robot“-Serie nun in Staffel 2. Ihr lest richtig, am heutigen Filmeabend bei Amazon gibt es echt mal gute Streifen, darunter der fantastische „The Revenant“ mit Leonardo Di Caprio und dazu auch noch mit „The Hateful 8“ der ebenso starke und aktuellste Streifen von Quentin Tarantino. Beide für je nur 99 Cent!

Zum besagten Preis bekommt ihr zudem „Zoomania“, „How to be a Single“, „The Boy“, „Tschiller: Off Duty“, „Colonia Dignidad“, „Joy“, „The Dressmaker“, „The Forest“, „Im Rausch der Sterne“ und „Heidi“. Alle Filme können für einmalig 99 Cent nur am heutigen Freitag geliehen werden, sie stehen dann 30 Tage für euch zur Verfügung und noch 48 Stunden nach der ersten Wiedergabe.

Nicht nur die genannten Blockbuster kann man heute leihen, sondern sich am kommenden Wochenende endlich auch die deutsche Fassung der zweiten Staffel von Mr. Robot* reinziehen. Die ist allerdings in Prime enthalten und muss nicht bezahlt werden.

Bin kein riesiger Fan der Serie, man kann sie aber durchaus angucken.