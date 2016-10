Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wiedermal ist Amazon mit dem Freitagskino am Start, diesmal bietet man zahlreiche Gruselfilme für einen Preis von lediglich 99 Cent an. Diese Aktion wird alle paar Woche wiederholt, meist bietet man immer nur ein paar Filme für einen Leihpreis von lediglich 99 Cent an, diesmal ist das Angebot mit Halloween-Special allerdings noch eine ganze Ecke größer. Leider gibt es aber ausschließlich Filme aus dem Horror/Thriller-Genre, vielleicht nicht unbedingt cool für jeden.

Trotzdem sind natürlich einige ältere und jüngere Klassiker am Start, wie etwa „Halloween“, „Nightmare on Elm Street“, „Shutter Island“ oder auch „Stephen Kings ES“. Wie schon erwähnt, gibt es die Filme für unter einen Euro je Streifen. Die Filme werden geliehen, stehen euch also 30 Tage zur Verfügung und mit der ersten Wiedergabe noch für 48 Stunden.

Kaufen lassen sich die Filme allerdings auch. Insgesamt bietet uns Amazon über 50 Filme zum heutigen Freitagskino an.

Eins, zwei, Freddy kommt vorbei.