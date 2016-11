Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Das Wochenende wird vermutlich deutschlandweit schmuddelig und kalt, sodass die Couch und der Fernseher quasi danach schreien benutzt zu werden. Für kleine Investitionen könnt ihr euch das komplette Wochenende mit zahlreichen Filmen versorgen, Amazon dehnt nämlich das sonstige Freitagskino erheblich aus und bietet über 300 Filme für je nur 99 Cent an. Für diesen Preis leiht ihr die Filme digital aus.

Ihr bekommt die Filme in HD-Qualität für 30 Tage geliehen, mit Start der ersten Wiedergabe steht ein geliehener Film noch 48 Stunden zur Verfügung. Angeboten werden Filme aus allen Kategorien, darunter auch Klassiker wie „Leon der Profi“, „E.T.“, „Fluch der Karibik“, „The Fast and the Furios“ und noch viele mehr.

Meines Erachtens ein wirklich starkes Angebot, sicher werde ich da auch ein paar Euro los und mir bislang noch nicht gesehene Filme oder echte Klassiker ausleihen.