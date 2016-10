Noch im November startet auf Amazon Prime Instant Video endlich „The Grand Tour“ durch, die inoffizielle Nachfolge der weltberühmten Autoshow „Top Gear“. Nach einem Eklat haben alle drei wichtigen Charaktere das Original der BBC in Großbritannien verlassen und bei Amazon eine neue Heimat gefunden. Wie schon bekannt wurde, startet die Ausstrahlung der neuen Autoshow noch im November auch in Deutschland exklusiv bei Amazon.

Zugleich könnt ihr euch aber bereits für einen nächsten Live-Termin in Deutschland bewerben, denn am 14. November wird in Stuttgart aufgezeichnet und ihr könnt dabei sein. Die Bewerbungsphase läuft bereits, noch am heutigen 19. Oktober bis 23:59 Uhr könnt ihr euch auf dieser Seite* in das Formular eintragen.

Zwei Karten bekommt jeder Bewerber, der von der unbekannten Glücksfee gezogen wird. Vermutlich wird das einfach per Zufall entschieden. Eure angegebene Mailadresse muss auch die sein, die mit eurem Amazon-Konto verknüpft ist, zudem müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein.

Ich kann es kaum erwarten, wenn Clarkson, Hammond und May wieder unterwegs sind. Wie schon der Name verrät, sind die drei Jungs auf große weltweite Tour gegangen. Genau diese Touren waren immer der unterhaltsamste Part von Top Gear.