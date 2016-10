Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Amazon kündigt für den November diverse Highlights für Prime Instant Video an und wir stimmen ganz klar zu. Es gibt wirklich gleich mehrere Highlights im kommenden Monat bei Amazon, angefangen natürlich beim Start von „The Grand Tour“ ab dem 18. November, wenn die ehemaligen „Top Gear“-Jungs eine verrückte Tour um die Welt starten. Ebenfalls sehr zu empfehlen ist „Halt and Catch Fire“, die Serie über den Aufstieg der Personal Computer startet am 27. November mit Staffel 3.

Für mich persönlich ist noch ein weiteres tatsächliches Highlight die dritte Staffel von „The Affair“, die ab dem 21. November auf Abruf bereitsteht. Ein paar Filme gibt es natürlich auch noch, unter anderem „Nightcrawler“ ab dem 13. November (kann man geschaut haben!), „Legend“ ab dem 12. November und „Whiplash“ ab dem 3. November.

Die restliche komplette Liste der Neustarts, auch der Filmhighlights die man kaufen bzw. leihen können wird, findet ihr direkt bei Amazon in der Presseabteilung.

Wer sonst noch Geheimtipps hat, die bei Amazon verfügbar sind, darf die gern in die Kommentare werfen!