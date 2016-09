Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu, was natürlich auch wieder zahlreiche Angebote bei Amazon bedeutet und es startet nun mit einer Woche an Herbst-Angeboten. Von Montag bis Montag bietet uns Amazon zahlreiche Angebote aus allen Kategorien an, wie immer gibt es Hunderte Blitzangebote über jeden kompletten Tag verteilt und zusätzlich auch noch ein paar interessante Tagesangebote. Heute unter anderem das Samsung Galaxy Tab A* mit 9,7″ Display und Zubehör.

Was bieten die Blitzangebote heute? Ein paar interessante Deals sind schon dabei, wie zum Beispiel das Cubot X12* gegen 12:19 Uhr, das Gigaset ME pro* gegen 15:59 Uhr und die Hauwei WATCH* mit Netzarmband wird gegen 17:59 Uhr angeboten. Wie immer gibt es den ganzen Tag über auch viel Zubehör, wie etwa Akkus, Stative, KFZ-Zubehör und noch einiges mehr.

Schaut also durchaus mal rein, vergesst aber nicht vor dem Kauf den Preis zu vergleichen.