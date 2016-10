Seit ein paar Tagen erhält auch die Google-Suche für Smartphones eine kleine Neuerung, welche uns helfen soll weitere interessante oder passendere Suchanfragen zu finden. Sucht ihr nach einem bestimmten Suchbegriff in der mobilen Google-Suche, dann wird euch nun in einem Feld „Andere suchten auch nach“ angezeigt, welche ähnlichen Suchbegriffe andere Nutzer bei Google eintippten. Wer also nicht mit seiner eigenen Suchanfrage fündig wird, bekommt so eine nützliche Hilfe.

Angezeigt wird diese neue „Box“ in der Suche immer dann, wenn ihr von einem geklickten Suchlink zurück in Suche navigiert und daher weiterhin auf der Suche seid. Daniel hat mir erstmals am Donnerstag davon berichtet, inzwischen dürfte die Neuerung bei vielen Nutzern bereitstehen.

Ist die neue Anzeige noch nicht vorhanden, sollte sie dann in den kommenden Tagen auch auf euren Geräten bereitstehen. Sicherlich nützlich, wenn man bei einer Suche selbst noch nach dem passenden Suchbegriff sucht.