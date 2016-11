Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Noch immer ist das neue Android 7.1 Nougat nicht fertig, Google veröffentlicht in dieser Woche die zweite und letzte Beta für die Geräte der Nexus-Serie. Zwar werden Geräte mit Android 7.1 bereits ausgeliefert, die Pixel-Smartphones von Google sind damit ausgestattet, dennoch scheint die Android-Version zumindest für andere Geräte noch keinen finalen Status erreicht zu haben.

Nachdem vor wenigen Wochen die erste Beta bzw. Dev Preview veröffentlicht wurde, hat man zum Dienstag die zweite Vorschauversion ans Tageslicht geholt. Zugleich wurde ein neues Gerät hinzugefügt, auch Nexus 9-Besitzer können auf Wunsch nun die Beta von Android 7.1.1 auf dem eigenen Tablet installieren.

Beta

Nichts leichter als das, seit einiger Zeit gibt es ein kinderleichtes Beta-Programm für die Early Adopter und Entwickler, an welchem man mit wenigen Klicks teilnehmen kann. Hat man sich hier eingetragen, sollte bereits nach wenigen Sekunden ein verfügbares OTA-Update auf dem eigenen Nexus-Gerät bereitstehen.

Finale Release schon bald

Unterstützt werden jetzt in der Beta das Nexus 5X, 6P, 9 und Pixel C. Die finale Version von Android 7.1 erwartet Google bereits in wenigen Wochen verteilen zu können, womöglich noch im Dezember. Neuerungen? Alle Infos dazu gibt es hier.