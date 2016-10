Wie schon seit einiger Zeit, gibt es natürlich auch im neuen Oktober ein Security Bulletin für Android und damit ein paar weniger Sicherheitslöcher in Android. Wir schreiben den 3. Oktober 2016 und damit einen neuen Monat, in welchem Google dem eigenen mobilen Betriebssystem ein neues Sicherheitspatch spendiert, das natürlich wiedermal zuerst für die Nexus-Geräte ausgeliefert wird. In den kommenden Tagen sollten automatisch drahtlose Updates für eure Geräte angeboten werden.

Wie immer gibt es aber eine bekannte Alternative, direkt bei Google findet ihr neue Factory Images und auch die OTA-Dateien für die Nexus-Geräte. Zum Beispiel ist bereits zum Zeitpunkt des Artikels die neue Buildnumber NBD90W für mein Nexus 5X verfügbar.

Auch diesmal teilt Google das Sicherheitspatch in mehrere Etappen auf, eines ist am Datum 2016-10-01 zu erkennen und das andere am Datum 2016-10-05. Die Aufteilung soll den Herstellern helfen einen wichtigen und allgemeinen Teil der Fixes schneller ausliefern zu können.

Weiterhin muss man sich noch darauf verlassen, dass die Hersteller die Verteilung der Sicherheitspatches ernst nehmen und „schnell“ ausliefern. Passiert nur leider nicht so häufig.

[via Google]