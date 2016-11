Gameloft legt seine beliebte Asphalt-Serie neu auf und bringt mit Xtreme nun eine Offroad-Variante an den Start. Schon der Name könnte andeuten, Asphalt Xtreme spielt sich auch neben asphaltierten Straßen ab. Am Start sind zu Beginn mit Marktstart des Spiels bereits 35 Fahrzeuge der Gattung „Monster“ integriert, so zumindest beschreiben es die Entwickler in der App-Beschreibung. Darunter Autos aus den Kategorien Buggy, SUV, Pick-Up, Rallye und anderen.

Selbstverständlich überzeugt Gameloft auch wieder damit, die Fahrzeuge von echten Marken bezogen zu haben, man hat also die Autos von Mercedes Benz, Chevrolet, Jeep, Ford und einigen anderen Marken lizenzieren können. Für mich auf jeden Fall wichtig, anders kommt bei mir nur selten Spielspaß auf. Ebenso authentisch sollen die Umgebungen sein, in denen ihr eure Rennen weltweit austragen könnt.

Zahlreiche Spielmodi sind auch bei Asphalt Xtreme mit an Bord, es gibt zudem den klassischen Singleplayer und natürlich auch einen Multiplayer in Echtzeit. Fast 700 MB werden für das Spiel fällig, Freemium erhältlich im Google Play Store.