Mit der AzubiWelt bietet die Agentur für Arbeit eine durchaus nützliche und moderne Android-App für werdende Azubis an. Mir wurde vor wenigen Tagen diese App als Tipp zugesandt und natürlich haben wir einen Blick in die AzubiWelt geworfen. Und überraschenderweise ist die App für die App einer Behörde wirklich gelungen, wie auch bereits unser Tippgeber in seiner Mail anmerkte. Also liebe Azubis, aufgepasst und ausprobiert!

Neben der Stellensuche bietet die AzubiWelt auch die sehr hilfreiche Funktion an, überhaupt erst mal passende Berufe zu finden. Gelistet sind Berufe nach unterschiedlichen Kategorien, wie etwa „Soziales, Pädagogik“, „Dienstleistung“, „Gesundheit“ und dort dann noch in Unterkategorien wie „Berufe in der Ernährung“, „Berufe mit Menschen mit Behinderung“, „Berufe rund ums Foto“… und so weiter.

Dort dann zu finden sind die einzelnen Berufe, zu denen eine kurze Erklärung zu finden ist, wie auch Infos zur typischen Ausbildungszeit, ein paar Beispielfotos und ein Link zum Steckbrief mit mehr Details zum jeweiligen Beruf.

Auf der einzelnen Seite eines Berufs könnt ihr direkt passende Stellen suchen und interessante Berufe auch auf eine Merkliste setzen. Zu guter Letzt kann man sich in gewünschten Zeiträumen über neue Stellen benachrichtigen lassen.

Wirklich eine gute App, die euch da mit AzubiWelt geboten wird. Der Download ist natürlich kostenlos über den Google Play Store möglich.