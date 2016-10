Google bringt auch neue Gesten ab Android 7.1 auf die Geräte, wovon zumindest ein Teil mit der Beta auch schon auf den alten Nexus-Geräten verfügbar wird. Die in einem Changelog für Android 7.1 angesprochenen Gesten für die Fingerabdrucksensoren sind leider noch nicht in der Beta mit am Start. Die hat man sich zum Beispiel von Huawei geklaut, auch dort lässt sich auf Wunsch die Benachrichtigungsleiste über den Fingerabdrucksensor nach unten ziehen.

Wie dem auch sei, in der ersten 7.1 Beta ist von der Neuerung auf dem Nexus 5X noch nichts zu finden. Dafür aber immerhin ein neuer Menüpunkt in den Systemeinstellungen namens „Bewegungen“, in welchem wir dann wohl die Gesten finden werden. Dort sind zunächst zunächst drei Gesten untergebracht, zwei bereits bekannte für die Kamera-App und eine für die Benachrichtigungen via Active Display.

Auch hier wird klar, Google muss noch mal ran. Die „Active Display“-Geste funktioniert nur, wenn auch in den Systemeinstellungen zum Display das Inaktivitätsdisplay aktiviert ist. Es ist also eine einzige Funktion, die jetzt mit zwei Schaltern aktiviert werden muss. So ist das sicher nicht gewollt.

Cool fände ich, wenn dann die Gesten für den Fingerabdrucksensor demnächst eingespielt werden, ich gewöhne mich durch das Honor 8 gerade so sehr daran.