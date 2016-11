Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Neben Amazon, Media Markt und Saturn gibt es natürlich auch zahlreiche Angebote bei anderen bekannten Händlern, darunter auch Cyberport und Notebooksbilliger. Und nicht nur das, auch Provider sind am Start und bieten im Rahmen des Deal-Days direkt nach Thanksgiving ein paar Angebote an. Congstar zum Beispiel hat diverse Cashback-Angebote für Verträge samt Smartphone am Start, des Weiteren einen 50 Euro Wechselbonus für Rufnummermitnahme und den gratis Datenturbo für Neukunden der Allnet Flat-Tarife.

Checkt einfach für euch selbst, ob sich die Angebote bei Congstar lohnen. Der Provider funkt im Netz der Telekom, dafür noch offiziell ohne LTE. Wer sich für ein Smartphone entscheidet, kann den Cashback über diese Seite anmelden.

Bei 1&1 gibt es ein anderes Angebot, hier will man Neukunden mit einer Zuzahlung von 0 Euro locken, wenn man die Galaxy S7-Smartphones mit der All-Net-Flat Plus (Galaxy S7) oder mit der All-Net-Flat Pro (Galaxy S7 edge) zum Tarif hinzunimmt. Zwar ziehen mich diese Angebote nicht vom Hocker, vielleicht ja doch für den ein oder anderen interessant.

Ebenso gibt es bei Vodafone Rabatte auf die Einmalzahlung von Smartphones in Verbindung mit Laufzeitverträgen. Hier kann ich ebenso nur schwer einschätzen, ob sich denn ein Vertrag für euch lohnt, das müsst ihr selbst wissen. Habt ihr aber sowieso Interesse an Vodafone, wäre eventuell jetzt der richtige Zeitpunkt einen Vertrag abzuschließen.

Andere und vielleicht trotzdem attraktive Angebote gibt es bei der Telekom, dort hat man sich eher auf Zubehör spezialisiert und bietet ein paar Angebote im eigenen Shop an. Vom Fitness-Armband über Kopfhörer bis zum iPhone-Case ist eigentlich alles am Start.

Auf zum nächsten Shop, Cyberport hat nämlich zum Freitag das Black Weekend gestartet und bietet bis einschließlich Montag ein paar Angebote aus sämtlichen Kategorien an. Hier findet ihr PCs & Zubehör, diverse TV & Audiogeräte und selbstverständlich auch Elektronik für den Haushalt.

Zu guter Letzt wollen wir noch auf die gleichnamige Aktion bei Notebooksbilliger hinweisen, ebenso gibt es Angebote aus ähnlichen Kategorien bis einschließlich Montag. Bei den meisten Angeboten könnt ihr so um die 15 bis 25 % sparen, ein Preisvergleich sollte dennoch immer hilfreich sein.