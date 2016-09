Congstar verlängert eine bereits bekannte Aktion für potenzielle Kunden der Allnet-Flats und hängt sogar noch eine Verbesserung ran. Eigentlich war schon abzusehen, dass die Datenturbo-Aktion auch in den neuen Monat mitgenommen wird, weiterhin bietet Congstar für Neukunden eine eigentlich kostenpflichtige Option kostenlos mit an. Bislang war der Datenturbo nur für Neukunden mit Verträgen mit Laufzeit verfügbar, ist jetzt aber auch in der Allnet Flat Flex (monatlich kündbar) inklusive.

Zur Auswahl stehen weiterhin die Allnet Flat und die Allnet Flat Plus, in den Tarifen gibt es mit Datenturbo 2 statt 1 GB bzw. 4 statt 2 GB Volumen für das mobile Internet. Nicht nur das Volumen wird verdoppelt, auch die maximal verfügbare Geschwindigkeit auf 42 Mbit/s. LTE ist bei Congstar leider nicht drin, eine Datenautomatik dafür auch nicht.

Ansonsten stehen die Tarife wohl mit ihrem Namen für sich, allerdings gibt es nur in der Allnet Flat Plus auch eine SMS-Flat in alle deutschen Netze. 20 Euro je Monat kostet die kleine Allnet Flat, 30 Euro werden für die Plus fällig.