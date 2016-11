Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Warner hat für Android mal wieder ein neues Spiel veröffentlicht, erneut geht es mit DC Legends um den Kampf mit bekannten Superhelden gegen die Bösen unserer Welt. Selbstverständlich sind in diesem Spiel auch die bekanntesten Superhelden von DC mit am Start, darunter Batman und auch Superman. Online wie offline könnt ihr an bekannten Schauplätzen der DC Comics gegen Nekron oder andere Spieler antreten.

Wie in den meisten ähnlichen Spielen könnt ihr auch hier verschiedene Items sammeln, euch mit anderen Superhelden zusammenschließen, die Ausrüstung der Helden verbessern und noch einiges mehr. Die Entwickler und Publisher beschreiben das Spiel als Rollenspiel, wobei inzwischen unterschiedliche Genres gern vermischt werden.

Ziehts euch rein, das Spiel ist allerdings wiedermal Freemium und daher nur begrenzt bzw. nicht im vollen Umfang kostenlos spielbar. Den Download findet ihr mal wieder im Google Play Store.

[via Androidauthority]