Mit einer großen Aktion will eBay alle Kunden animieren am heutigen 27. September einen Einkauf zu tätigen, denn es gibt einen Gutschein auf alles. Die besagte Aktion findet zusammen mit PayPal statt, denn die 15 % Rabatt können lediglich über die Bezahlung per PayPal wahrgenommen werden. Ein entsprechender Gutschein soll ab 16 Uhr auf der eBay-Webseite zu sehen sein, diesen sollten sich die Kunden einprägen und dann bei der Bezahlung via PayPal natürlich mit angeben.

Nicht restlos alle Produkte bei eBay können mit diesem Rabatt versehen werden, daher ist von „fast allen“ Produkten die Rede. Nach den bekannten Infos soll der Gutschein je Person/Account zweimal einlösbar sein, zum Beispiel auf ein neues Smartphone und direkt auch auf passendes Zubehör.

Das Angebot läuft zwischen 16 und 21:59 Uhr am 27. September, der Code ist laut MyDealz bereits bekannt und soll CRUCKZUCK16 heißen. Maximal kann ein Gutschein den Wert von 100 Euro haben. Sicherlich lohnt heute auch ein Blick auf die eBay Wow Deals*.