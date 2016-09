Nachdem Insider Google Allo für diese Woche ankündigten, gibt es nun auch erste Promo zum Google-Messenger im Netz. Es ist wohl der interessanteste Marktstart einer neuen App in den letzten Monaten, denn mit Allo wird sicherlich der spannendste Versuch in den Ring geschickt, damit sich auch Google endlich ein paar zählbare Marktanteile unter den mobilen Messengern an Land ziehen kann. WhatsApp und Co scheinen allerdings längst enteilt.

Nun ist tatsächlich auch erste Promo aufgetaucht, die natürlich zugleich ein Indiz dafür sein dürfte, dass Allo wirklich diese Woche am Mittwoch von Google enthüllt bzw. ins Rennen geschickt wird. Echte Neuigkeiten erfahren wir über diese Promo aber nicht, wir wissen ja was Allo können wird.

Google wirbt natürlich damit, wie intelligent Allo ist und wie sich der Messenger mit der Nutzung auch immer mehr an den Nutzer anpasst bzw. von ihm lernt.

Google Allo is a new smart messaging app for Android and iOS that helps you say more and do more. Google Allo learns and improves over time, helping you make plans, find information, and express yourself more easily in chat.