Von Google erwarten wir noch weitere Hardware in der näheren Zukunft, unter anderem auch zwei erste eigene Smartwatches mit Android Wear und diese sollen auch weiterhin geplant sein. Es gab in den letzten Monaten diverse Berichte über Smartwatches von Google, unter anderem hatte Androidpolice darüber berichtet und sogar die ersten Renderings (potenzieller Blick auf das Design) gezeigt. Wie wir heute wissen, liegen die Kollegen bei Google-Leaks in diesem Jahr besonders oft auf den Punkt genau richtig.

Die möglicherweise als Pixel Watch angebotenen Geräte sind nach wie vor geplant, so nun auch Evleaks, sie werden sich allerdings wie das neue Android Wear 2.0 verspäten. Google hatte bereits offiziell verkündet, dass die neuste Firmware für Android Wear doch noch ein paar Tage länger in der Entwickler verweilen muss. Unter anderem bekommt Android Wear einen eigenen kleinen Play Store spendiert.

Zu den Gerüchten und Berichten rundum eigene Android Wear-Uhren äußert sich Google selbstverständlich nicht. Das Top-Modell der beiden Geräte soll GPS, LTE und einen Pulsmesser besitzen, das kleinere Modell wiederum kommt ohne GPS und LTE. Wir erwarten wie bei den Pixel-Smartphones Referenzgeräte, vielleicht auch mit exklusivem Zugriff auf den Google Assistent.

Somit bleibt es in diesem Jahr recht ausgedünnt, was das Angebot neuer Android Wear-Uhren anbelangt, die neue ASUS ZenWatch 3* bleibt da eine Ausnahme.

[Bild Androidpolice]