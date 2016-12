Yeah, kaum ist die aktuelle Formel 1-Saison in die Geschichte eingegangen, hat Codemasters auch schon die 2016er Version des eigenen Formel 1-Spiels am Start. Mal ehrlich, F1 2016 für Android ist reichlich spät am Start und die anfangs durchwachsenen Bewertungen sprechen auch nicht gerade für dieses Spiel. Vorstellen wollen wir es trotzdem, in den letzen Tagen gab es vermehrt Besucher durch Suchmaschinen im Blog, die eben jenen Titel gesucht haben.

Bemängelt wird gern die Steuerung, hier sollten die Entwickler wohl nachbessern und Controller werden aktuell wohl auch noch nicht unterstützt. Zudem ist der Preis mit 9,99 Euro echt saftig, eben weil das Spiel erst jetzt zum Ende der Saison verfügbar ist und jährlich neu aufgelegte Spiele für Stammkunden gern etwas günstiger sein dürfen. Bemängel ich auch jedes Jahr bei FIFA.

Sei es drum, das Spiel bietet natürlich alle echten Teams der Formel 1, alle echten Fahrer und auch die Strecken der gelaufenen Saison. Wie im echten Leben könnt ihr mehr oder weniger komplette Rennwochenenden durchleben und eure Bestzeiten mit anderen messen.

Ihr bekommt F1 2016 von Codemasters im Google Play Store angeboten, lasst gern mal Feedback in den Kommentaren zu diesem Spiel da.

[via DroidApp]