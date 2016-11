Facebook scheint für die eigene App eine neue Funktion einzuführen, welche uns öffentliche WiFi-Hotspots anzeigt. Facebook, Google und Co kämpfen um ihre Nutzer, was am besten mit der Erweiterung der eigenen Dienste klappen sollte. Auch Facebook will dem Nutzer alle wichtigen Informationen bieten, gerade die Suche nach Vorlieben der Nutzer lässt sich letzten Endes gut für Werbung verkaufen.

Also muss man noch mehr Mehrwert schaffen, damit der Nutzer gar nicht aus der jeweiligen App verschwindet, Facebook hilft sich und will in naher Zukunft auch eine integrierte Hotspot-Suche innerhalb der eigenen App anbieten. Erste iOS-Nutzer haben die Funktion bereits, ein weltweiter Rollout auch für die Android-App könnte kurz bevorstehen.

Noch scheint die Funktion nicht vorgestellt bzw. offiziell zu sein, sie wird also vermutlich einem letzten größeren Test unterzogen und dann irgendwann in den kommenden Wochen oder Monaten offiziell ausgerollt. Wenn das der Fall ist, gibt es natürlich eine News dazu hier bei uns.

[via TNW]