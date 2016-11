Facebook kündigt eine unterhaltsame Erweiterung für den Messenger an, dank welcher wir nun direkt gegen unsere Chatpartner kleine Spiele spielen können. Darunter sind sogar echte Klassiker, wie zum Beispiel PAC-MAN, Galaga oder auch Space Invaders. Direkt in den Messenger bekommen wir die Spiele integriert, wir können sie in einzelnen Chats über die neue Game-Controller-Taste starten und so unsere Freunde zu einem kleinen Spiel herausfordern.

Facebook will die Nutzer so natürlich bei der Stange halten, wir sollen den Messenger am besten gar nicht mehr verlassen. Könnte auch hin und wieder gelingen, meines Erachtens eine coole Idee. Die Instant Games sollten bereits ohne App-Update für euch bereitstehen, ab sofort sozusagen.

Einfach den Game-Controller im Auswahlmenüs des Chats drücken, Spiel auswählen und dann zum Beispiel in „Track & Field 100 M“ gegen eure Freunde um die Bestzeit rennen. Im Spiel siehst du dann zudem eine Liste mit den besten Zeiten der Teilnehmer.

Nicht nur in der App sind die Spiele verfügbar, auch im Browser am Desktop sind die Spiele nutzbar, nur dort irgendwie nicht immer an die Nutzung via Tastatur angepasst.