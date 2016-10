Facebook veröffentlicht eine weitere App mit dem Zusatz Lite, der natürlich für eine entschlackte Android-App steht. Nun gibt es den Messenger als Lite-Version, was natürlich besonders für Geräte mit wenig Leistung und auch Datenspeicher nützlich ist. Wie schon der Name verrät, wird auf die meisten Funktionen komplett verzichtet, es gibt keine Sticker und ähnliche Zusätze, im Prinzip kann man nur Text, Emojis und Fotos versenden, verrät der kurze Blick in die App.

Zwar will man den Messenger Lite eigentlich nur für bestimmte Märkte (Schwellenländer) anbieten, wo eben kein schnelles mobiles Internet vorhanden ist, dennoch kann man die APK auch bei uns herunterladen, installieren und natürlich nutzen. Version 1.0 kann bereits hier heruntergeladen werden.

Wie sehr sich die Apps unterscheiden, das Original von der Lite-Variante, sieht man allein schon an der Dateigröße von 50 MB vs. 5 MB. Finde ich eigentlich ganz dufte, für das bloße Schreiben von Nachrichten reicht die Lite-App locker aus.