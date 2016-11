Wieder will uns Amazon am Wochenende auf der Couch sehen, erneut bietet man 12 mehr oder weniger aktuell Filme für einen Preis von nur 99 Cent je Streifen an. Für diesen Preis werden die Filme digital ausgeliehen, sie stehen euch also 30 Tage über euren Amazon-Account in Instant Video zur Verfügung. Habt ihr einen Leihfilm erstmals abgespielt, steht er danach noch 48 h weiterhin zur Verfügung und kann erneut angeschaut werden.

Was gibt es diesmal zur Auswahl? Mit „Deadpool“ sicherlich das Highlight, dieser Superheldenfilm ist absolut empfehlenswert, einfach weil er einen hohen Unterhaltungswert hat und etwas für die Lachmuskeln ist. Ebenso lustig ist „Der Spion und sein Bruder“, doch dieser Streifen geht öfter über die Grenzen des Geschmacks hinaus, was man echt abkönnen muss.

Zu den restlichen Filmen habe ich kaum eine Meinung, „Bridges of Spies“ ist noch ganz okay und eine relativ interessante Story. Des Weiteren sind im Angebot „Der geilste Tag“, „Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“, „London Has Fallen“, „Unfriend“, „Ich bin dann mal weg“, „Solace“, „Brooklyn“, „Alvin und die Chipmunks: The Road Chip“ und „Eye in the Sky“.

Gibt es einen Geheimtipp? Ab damit in die Kommentare!