Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Aktuell gibt es bei GearBest mal wieder ein paar Angebote, darunter natürlich wieder populäre Geräte von Xiaomi und anderen Herstellern. Für unter 300 Euro gibt es bereits das Xiaomi Mi 5s, welches erst vor ein paar Wochen vorgestellt wurde. Ebenso im Angebot für allerdings knapp über 300 Euro ist der neu Saugroboter Mi Vacuum, welcher von Xiaomi ebenso erst vor ein paar Wochen präsentiert und in den Handel gebracht wurde.

Des Weiteren bietet GearBest ein paar unterschiedliche Angebote an, so profitieren Neukunden von diversen Deals und Stammkunden ebenso. Aus sämtlichen Kategorien gibt es zudem diverse andere Angebote für alle interessierten Käufer, von der Android-TV-Box über LED-Lampen, Klamotten, Uhren und Schmuck sind natürlich zahlreiche Gadgets im Fokus der laufenden Deals.

Bei mir persönlich kam bislang von GearBest immer alles problemlos an, es braucht eben nur ein paar Tage länger als beim Versand innerhalb Deutschlands. Mit einer eventuellen Garantieabwicklung habe ich bislang allerdings keine Erfahrungen machen können. Eventuell fallen noch 19 % Einfuhrumsatzsteuer an, für den Versand am besten Germany Express wählen.