Während die Frauen heute lieber ein Netflix-Abo wünschen, bleiben die Männer zurzeit Freitags lieber bei Amazon. Warum? Amazon startet heute bei Prime Instant Video mit der zweiten Folge von „The Grand Tour“ durch, die indirekte Nachfolger von „Top Gear“ wird aktuell zu jedem Freitag mit einer neuen Folge ausgestrahlt. Nach der ersten Folge mit drei Supercars geht es auf diesem Niveau weiter, in Folge 2 schauen sich die Jungs den Aston Martin Vulcan an.

Wer also Bock auf schnelle Autos hat, sich zudem gut unterhalten lassen will, sollte sich unbedingt „The Grand Tour“* anschauen. Auch die alten Folgen von „Top Gear“ sind immer wieder eine Augenweide und teilweise unfassbar lustig.

Girlie-Klassiker feiert Comeback

Wisst ihr was ich an Amazon und Netflix mag? Hier wird sich etwas getraut, hier wird Kohle in die Hand genommen und in tatsächlich gute Projekte umgesetzt. Neben dem eben erwähnten Format sind die „Gilmore Girls“ ein weiteres gutes Beispiel. Die vor vielen Jahren eingestellte Serie kommt mit einem Event wieder, Netflix hat heute vier neue Folgen in Spielfilmlänge veröffentlicht.

Für die Jungs unter euch, die heute eher Bock auf ein Pub haben: Netflix-Account aktivieren und der Freundin die Fernbedienung geben. Oder machts wie ich, ladet euch Freundinnen ein und lasst euch kulinarisch verwöhnen.