Google spendiert Gmail nun eine neue kleine Neuerung, welche die Formatierung für Inhalte aus dem Web bei Copy & Paste komplett beibehält. Es kann schon mal richtig nerven, wenn man Inhalte aus dem Web oder anderen Programmen in eine E-Mail übertragen will und danach nichts mehr wie vorher aussieht. Ab Gmail 6.11 ist das auch unter Android kein Problem mehr, kopierte bzw. in eine Mail eingefügte Inhalte werden ihre Formatierung komplett behalten.

Der folgende Screenshot der Kollegen zeigt das eben beschriebene: Hintergrundfarben, Bilder und selbst das Schriftbild werden aus dem Original übernommen und in die Mail übertragen. Vorher (linker Screenshot) war das nicht der Fall.

Verantwortlich ist eine Funktion von Android, die allerdings immer auch von den Apps unterstützt werden muss. Version 6.11 von Gmail tut das, ihr bekommt die neuste App-Version über den APKMirror oder als App-Update über den Google Play Store auf eurem Smartphone oder Tablet.