In dieser Woche feiert der nächste Star Wars-Film seinen Kinostart, passend dazu liefert Google für den eigenen Allo-Messenger ein neues Paket an Stickern aus. Nutzt überhaupt noch jemand Allo? Gute Frage, nächste Frage, unabhängig dessen wird der Messenger in diesen Tagen mit neuen Stickern beliefert, diese gibt es passend zum Film „Rogue One: A Star Wars Story“. Wobei der neue Streifen ja eher eine beiläufige Story ist, um Star Wars weiter auszuschlachten.

Sei es drum, Stromtrooper, Darth Vader und andere bekannte Elemente aus dem Star Wars-Universum solltet ihr inzwischen bei den Sticker-Paketen in Allo finden können, dort wohl unter dem Titel „Rogue One“.

Allo noch gar nicht ausprobiert? Der noch relativ neue Messenger von Google (hier unser Eindruck/Test) kam mit einem großen Knall, war aber genauso schnell auch wieder in den Hintergrund gerückt. Für Nutzer ohne Google Pixel noch immer die einzige Möglichkeit den Google Assistent offiziell auf „fremden“ Geräten ausprobieren zu können.