Drei Wochen nach Veröffentlichung von Android 7 Nougat müssen Besitzer zweier Nexus-Geräte noch immer geduldig auf den Release der neusten Firmware warten. Während sich die Wartezeit beim Nexus 6P glücklicherweise doch nicht über mehrere Wochen hingezogen hat, scheint das beim Nexus 6 und auch Nexus 9 LTE anders zu werden, so zumindest sind die aktuellen Angaben von Google gegenüber den renommierten US-Kollegen von Androidpolice.

Warum die Besitzer der genannten Geräte nun doch so lange warten müssen, vermutlich am Ende mindestens einen gesamten Monat lang, hat Google wie üblich nicht kommuniziert. Sicher wird es einfach noch Bugs in der Firmware geben, die man nicht schnell genug bis zum Release gegen Ende August beheben konnte.

Eine Alternative könnte weiterhin bleiben, dass man sich über das Beta-Programm die mehr oder weniger finale Android 7-Firmware schneller auf sein Gerät holt. Sollten aber noch immer schwerwiegende Fehler enthalten sein, ist das vielleicht bei einem Daily Driver nicht unbedingt zu empfehlen.

Selbst wenn man ein paar Wochen länger als erhofft warten muss, dürfe jedes Nexus-Gerät lange vor Geräten anderer Hersteller das Update auf Nougat erhalten haben.