Google Drive bekommt einen neuen Menüpunkt für einen Überblick über unsere Android-Backups. Android-Apps können für Backups der eigenen Daten euren Google Drive-Account nutzen, was die ein oder andere App auch tut, meines Erachtens machen das aber noch zu wenige richtig. Nun gut, Google Drive bekommt nun eine neue Funktion spendiert, die euch eine Überblick über alle Backups möglich macht.

Neu ist Funktion in Drive im Web und auch in der App, zumindest bei den englischsprachigen Kollegen. Lediglich in der App nun bei mir auch, diese nach dem neusten Update einfach mal richtig beenden und neustarten, dann habt ihr im Navigation Drawer den Menüpunkt „Sicherungen“.

Mit der neuen Sicherungsansicht behalten Sie den Überblick über Apps und Android-Geräte, die in Google Drive gesichert werden.

Dort bekommt ihr einen Überblick über die auf Drive liegenden Backups, unterteilt in eure Geräte, dort dann unterteilt in weitere einzelne Unterpunkte wie „Apps“, „Anrufliste“, „Geräteeinstellungen“ und so weiter. Einzelne Sicherungen lassen sich nicht bearbeiten, ihr könnt Backups kompletter Geräte aus eurem Drive entfernen.

Löschen muss man die Sicherungen alter Geräte allerdings nicht selbst, das passiert ganz offensichtlich irgendwann automatisch. Bei mir entfallen die Sicherungen der letzten Huawei-Testgeräte in knapp über einem Monat und noch ältere Geräte gibt es in meiner Auflistung gar nicht.