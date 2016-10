Google bietet bereits seit einiger Zeit eine Preissuchmaschine für Flüge an, welche in diesen Tagen ein mehr als nützliches Update bekommt. In diesen Tagen wird in Google Flights ein Tracker für den Preis eingeführt, welcher euch über Preisveränderungen informiert, sollte beispielsweise eine ausgewählte Flugverbindung in ein paar Tagen teurer werden. Diese Info wird aus den Erfahrungswerten errechnet, die Google Flights in der Vergangenheit bereits sammeln konnte.

Wollt ihr also heute einen Flug für den Winterurlaub buchen, wird euch Google Flights eventuell darauf hinweisen, dass die geplante Flugverbindung in 90 % der Fälle fünf Tage vor Abflug um durchschnittlich 70 Euro teurer wird. Der Tracker zeigt uns also nicht permanent die Preisentwicklung an, sondern weißt uns einfach direkt vor der Buchung darauf hin, ob die Buchung zum entsprechenden Zeitpunkt eine gute Idee ist oder ihr noch warten könnt.

Mindestens mal auf Android-Geräten sollten wir die neue Funktion sehen, wobei ich noch nicht sagen kann, ob sie auch sofort für alle deutschen Nutzer verfügbar ist.

[via Engadget]