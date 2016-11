Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google Hangouts bekommt zumindest unter Android 7.1 eine kleine Neuerung spendiert, dort steht nun nämlich das GIF-Keyboard zur Verfügung. Ab Android 7.1 unterstützt Google ganz offiziell Rich Media in Tastaturen, sodass beispielsweise auch das Gboard für Android endlich offiziell möglich wäre. Zunächst implementiert man aber die gefragte GIF-Funktion in die bereits seit langer Zeit verfügbare Google Tastatur.

Dort taucht nach und nach in diversen Apps die GIF-Suche auf, nun auch in Google Hangouts. Ihr müsst euch nur Version 15 installieren, danach findet ihr die GIF-Suche in Hangouts immer dann, wenn ihr auf der Google Tastatur zu den Emojis wechselt. Neben der Leertaste ist eine neue GIF-Taste.

Bis das ein fester Standard in allen Messenger-Apps ist, die bereits auch GIFs unterstützen, wird sicher noch eine Weile vergehen. Zumal die Neuerung nur für einen Bruchteil der Nutzer verfügbar ist, Android 7.1 wird vermutlich erst in der kommenden Woche veröffentlicht und irgendwann in den nächsten Monaten auf diversen Geräten landen.

Version 15 von Hangouts steht mal mindestens über den APKMirror bereit, das Update sollte auch über Google Play demnächst eintrudeln.

[via AndroidAuthority, Bild HTC]