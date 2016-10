Google verpasst in der vergangenen Nacht auch der eigenen Notizen-App Keep ein Update, welches neue Funktion mitbringt. In allererster Linie ist das neuste App-Update sogar ein Funktionsupdate für Google Keep, denn natürlich bringt dieses nun auch die App Shortcuts in diese App. Wir hatten die App Shortcuts schon hinlänglich beschrieben, sie erweitern die App-Icons auf dem Homescreen um den Schnellzugriff auf wichtige Funktionen der jeweiligen App.

Kompatibel ist sind die App Shorcuts aber nur mit Android 7.1-Geräten, zumindest ist das zum Zeitpunkt des Artikels der Fall. Ziemlich praktisch, wenn ihr mich fragt. Wenig überraschend bieten die Schnellzugriffe für Keep die Möglichkeit neue Notizen jeder Art zu erstellen.

Und ebenso neu ist, besonders wichtige Notizen kann man nun innerhalb der App oben anpinnen! Echt praktisch. Hin und wieder brauche ich mal eine Notiz an einem Tag öfter, so kann ich sie für diesen Zeitraum einfach am Anfang der Notizen festpinnen und verliere sie nicht aus den Augen.

Google Keep gibt es in der neusten App-Version über den Play Store oder natürlich wieder auf dem APKMirror.

[via Androidpolice]