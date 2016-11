Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google spendiert dem eigenen Messenger diverse neue Funktionen, welche auch bei uns in Europa kurz unter RCS bekannt sind. Rich Communication Services ist mehr oder weniger eine Erfindung der Mobilfunkanbieter, um eigene Produkte anbieten zu können, mit denen sich auch in Zukunft wieder Geld verdienen lässt. Es ist der zu spät gefundene Ersatz der klassischen SMS, das in Europa vor einigen Jahren gestartete Projekt joyn ging bekanntermaßen voll unter.

RCS kann ruhig als moderne Weiterentwicklung der SMS gesehen werden, damit sind letzten Endes alle Funktionen der bekannten Messenger WhatsApp, Telegram, etc. möglich, nur eben durch die Provider „gesteuert“. RCS wird bis heute eigentlich gar nicht benutzt, ist allerdings bei den ersten Nutzern nun trotzdem im Google Messenger zu finden, welcher bislang eigentlich nur für SMS/MMS genutzt wurde.

In Deutschland nennen die Provider diese Erweiterung der SMS meist einfach Message+. RCS ist bei den meisten Android-Geräten inzwischen ab Werk integriert, kostet in den meisten Verträgen auch nichts extra und wird sogar nicht mal auf das Datenvolumen angerechnet.

Eigentlich eine nette Alternative, die die Provider aber hätten viel früher an den Start bringen müssen. WhatsApp und Co haben sich derart schnell etabliert, dass kein Nutzer freiwillig wieder zurück zur heute modernen SMS wechselt.

Google rollt RCS für den Messenger nur langsam an die ersten Nutzer aus.

[via Androidpolice]