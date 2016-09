Google hat vor zwei Wochen die In App-Suche präsentiert, mit der neusten Beta der Google-App wird diese Funktion nun endlich auch bereitgestellt. Diese neue Suche ermöglicht uns Inhalte direkt quer durch die unterstützen Apps hinweg zu suchen und zu finden. Ihr sucht beispielsweise ein bestimmtes Thema, wisst aber nicht mehr ob ihr in WhatsApp, Facebook oder per Mail über das gesuchte Thema geschrieben habt? Kein Problem. „In Apps“ durchsucht eure installierten Apps nach eurer Suchanfrage.

Wer sich die neuste Beta (6.5.26) der Google-App über den Play Store oder APKMirror lädt, sollte danach in den Google-Einstellungen den neuen Menüpunkt „In Apps“ finden. Dort könnt ihr die Apps konfigurieren, die durchsucht werden sollen, zudem euch einen Shortcut für die Funktion auf dem Homescreen ablegen.

Alternativ könnt ihr weiterhin ganz normal die Google-Suche in Android nutzen und dort dann einfach den neuen „In Apps“-Filter anwenden. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die derzeit aber wirklich noch Beta ist. Zwar soll ich theoretisch auch meine Inbox-Mails darüber finden können, funktioniert aber bei mir noch nicht (oder nicht für deutsche Nutzer?).

In Apps hatte Google zuerst auf dem neuen LG V20 präsentiert, zunächst werden auch erst nur ein paar wenige Apps unterstützt.

