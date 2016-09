Google Now on Tap heißt jetzt Bildschirmsuche

Google Now könnte schon bald komplett verschwinden, erste Hinweise gibt es nun bei der Umbenennung von Google Now on Tap. Vermutlich wird schon in dieser Woche mit Allo der neue Google-Messenger vorgestellt, der dann auch den brandneuen Google Assistent integriert hat. Dieser Assistent kann im Grunde alles von Google Now und noch ein wenig mehr. Haben dann Google Now und Assistent gemeinsam eine Daseinsberechtigung?

Eher nicht, deutet auch der neuste Schritt an. Ab der neusten Beta der Google-App verschwindet die Erweiterung Google Now on Tap nämlich schon mal langsam, die Funktion wird jetzt in Bildschirmsuche umbenannt. Ist ja auch massentauglicher. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in Zukunft nur noch den Google Assistent samt Bildschirmsuche gibt und nicht mehr Google Now mit Google Now on Tap.

Wie ihr sehen könnt, ist die Umbenennung überhaupt erst mal gestartet, denn Now on Tap taucht noch immer als Bezeichnung in einigen Bereichen der Google-Funktionen auf. Interessant ist dieser kleine Schritt aber allemal.

Now on Tap kann seit einiger Zeit auch ohne Google Now genutzt werden. Ist die Funktion in den Google Einstellungen aktiviert, kann man überall den Home-Button länger gedrückt halten und bekommt weitere Infos zum aktuellen Bildschirminhalt geliefert.

Nicht nur die Umbenennung bringt die neue Beta der Google-App mit, auch eine neue Funktion ist am Start.

