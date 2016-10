Es war im Bereich des Möglichen und wurde nun von Verizon und der Telekom bestätigt, die Android-Updates der Google Pixel-Smartphones werden bei den Providern weitestgehend auch von den Providern bestimmt. Erst in der vergangenen Nacht hatten Verizon und Google bestätigt, dass die bei dem amerikanischen Provider gekauften Geräte ihre Android-Updates nicht direkt durch Google erhalten werden. Gleiches gilt für deutsche Geräte, die bei der Telekom gekauft werden.

Wer also sein Pixel-Smartphone bei der Telekom kauft, der wird Android-Updates erst erhalten, wenn sie die Telekom geprüft und gegebenenfalls angepasst hat (für das Netz). Das ist ein normales Vorgehen bei Android-Geräten, bei den Pixel-Smartphones von Google war das aber nicht unbedingt zu erwarten.

Monthly security updates will come from Google (for all models), and system updates will be managed by Verizon for Verizon models, and Google for unlocked models bought from Google Store.

Wenn Google ein Update ausrollt, erhalten gebrandete Pixel und Pixel XL dieses nicht sofort. Vielmehr muss auch die Telekom dieses zunächst für die eigenen Geräte freigeben.