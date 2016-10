Erneut gute Nachrichten für die potenziellen Kunden der neuen Pixel-Smartphones, die sich ein Gerät bei einem Provider (Telekom in Deutschland) kaufen wollen. Eine eigene Firmware werden diese Geräte nämlich nicht haben, was in den letzten Tagen berechtigterweise befürchtet wurde, denn unterschiedliche Firmwares sind bei Android bis heute ein Standard. Nicht so bei den Pixel-Geräten, bestätigte uns die Telekom auf erneute Nachfrage.

Wir wollten einfach genauer wissen, wie das nun mit den Firmware-Updates bei den Pixel-Geräten laufen wird. Auf ein Durcheinander wie bei anderen Geräten haben potenzielle Kunden sicher keine Lust, wenn sie schon ein Google-Smartphone kaufen, soll das natürlich unverzüglich Updates erhalten und auf dem neusten Stand sein.

Das wird nach allen widersprüchlichen Aussagen der vergangenen Tage nun der Fall sein, die Telekom testet neue System-Updates noch vor dem Rollout durch Google. Des Weiteren wird es eine einzige Firmware für die Pixel-Smartphones geben, es erhalten daher Provider-Geräte die selbe Firmware wie freie Geräte.

Das übliche Firmware-Durcheinander bei Android

Bei den Pixel-Smartphones ist sofort jeder aufgeschreckt, als die Meldung aufkam, die Provider würden bei der Bereitstellung der Firmware mitmischen. In welcher Art auch immer sie das tun würden, Android-Nutzer sind davon gebrandmarkt. Samsung-Geräte sind sicherlich das beste Beispiel, jeder Provider hat eine eigene Firmware und freie Geräte gibt es obendrein auch noch, gleiches bei Huawei. Und irgendwann ist jedes Gerät auf einer anderen Firmware unterwegs, weil jeder Provider sein eigenes Ding macht.

Mit Sicherheit war das die größte Befürchtung. Selbst Google hat bei den Nexus-Geräten eine ähnliche Vergangenheit, auch wenn das Galaxy Nexus das ein oder andere Jahr zurückliegt.