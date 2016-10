Google hat endlich die neuen Smartphones präsentiert, sie hören bekannterweise auf Pixel und Pixel XL, wozu wir nun alle Details parat haben. Schon seit Monaten wird auch bei uns über die Pixel-Smartphones berichtet, diese neuen Geräte haben mehrere Besonderheiten im Vergleich zu den bisherigen Nexus-Geräten. Ganz klar, Google will sich mit eigenen Smartphones besser aufstellen und endlich mehr normale Consumer mit den eigenen Geräten erreichen.

Dafür gibt es den neuen Namen, der zugleich auch mitbringt, dass es diesmal wirklich reine Google-Smartphones sind, ein Branding des Herstellers HTC vermissen wir. Zudem verfolgt man mehr oder weniger die Strategie von Apple, denn beide Pixel-Smartphones sind sich im Grunde genommen gleich, nur ein paar Details unterscheiden beide Smartphones. Kommen wir also zu den technischen Daten.

Angeboten werden die Pixel-Smartphones mit Snapdragon 821-Prozessor, 4 GB RAM Arbeitsspeicher, 32/128 GB Datenspeicher, NFC, Fingerabdrucksensor, 12 MP Hauptkamera mit OIS und 1,55 um großen Pixel (laut DxOMark 89 Punkte), 8 MP Frontkamera, USB Type C, Quick Charge und Gorilla Glass 4 über dem Display. Apropos Display (übrigens AMOLED), das kleine Pixel hat 5″ mit Full HD, das Pixel XL 5,5″ mit Quad HD, zudem sind die Akkus mit 2770 mAh bzw. 3450 mAh unterschiedlich groß.

Besonderheiten bei der Software sind natürlich vorhanden, Android 7.1 samt Google Assistent wird auf den Pixel-Smartphones ausgeliefert, des Weiteren gibt es einen brandneuen Pixel Launcher für den Homescreen. Der hat keine Suchleiste mehr, sondern eine Taste für die Suche/Spracheingabe und ein Widget für Wetter/Kalender, des Weiteren öffnet man die App-Übersicht nun per Wischgeste, wodurch im Dock ein zusätzlicher Platz für eine App unserer Wahl frei wurde.

Ebenso neu an Bord ist Daydream, die eigene Plattform für mobile VR-Anwendungen. Wie schon zu erwarten war, kann man den Home-Button gedrückt halten und so den neuen Google Assistent erreichen, der noch etwas schlauer und cooler als Google Now ist. Wir hatten den Assistent bereits im Allo-Test beschrieben. Eine bessere Integration der Google-Cloud für Google Fotos ist ebenso zu erwarten, nämlich kostenloser Cloudspeicher für Fotos und Videos für Pixel-Kunden.

Google beschreibt auch den neuen Updateprozess, denn mit den neuen Pixel-Smartphones werden Software-Updates automatisch bereits im Hintergrund installiert, danach braucht es lediglich einen Neustart. Kennt man ja so bereits von Chromebooks. Des Weiteren kann man als Nutzer super einfach mit einem neuen Tool die Daten auf das neue Pixel-Smartphone übertragen und sogar einen 24/7 Support werden Kunden genießen können!

Kaufen wird man die Pixel-Smartphones mindestens über den Google Store können, sogar mit der Telekom hat man eine Partnerschaft ins Leben gerufen. Ich selbst überlege nach wie vor noch, ob ich lieber zu 5″ oder 5,5″ tendiere. Bei der Farbe bin ich mir ebenso uneins.