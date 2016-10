Ab 18 Uhr startet das heutige Google-Event, noch vorher sind weitere Details zu den Pixel-Smartphones an das Tageslicht gekommen. Im Prinzip sind fast alle Details zu den neuen Pixel-Smartphones bekannt, für uns sind eigentlich nur noch die deutschen Preise mit Spannung zu erwarten. Des Weiteren natürlich auch, ab wann die Pixel-Smartphones eigentlich ausgeliefert werden, was uns möglicherweise mit Rogers ein erster Provider schon verrät.

Spannend ist übrigens generell der Fakt, dass diverse Provider neue Infos zu den Pixel-Smartphones leaken konnten, Google also womöglich weltweit und daher auch in Deutschland die neuen Geräte bei Providern anbietet. Sollten wir abwarten. Rogers jedenfalls kündigte verfrüht mit Facebook-Anzeigen die Verfügbarkeit für den 20. Oktober an. Kann ja mal passieren.

Im folgenden Video, begleitet von einer recht schweren Atmung, sehen wir zudem einen der kommenden Werbeclips, die Google dann wohl spätestens ab heute Abend auch auf YouTube ausstrahlen wird. Weitere Details werden dadurch aber nicht bekannt.

