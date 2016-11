Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Alle Online-Dienste kämpfen auch mit gefälschten Bewertungen, Google kündigt für den Play Store verbesserte Methoden zur Identifizierung und Löschung an. Google hatte erst vor wenigen Wochen bereits diverse Methoden genannt, um den Google Play Store sauberer zu halten, Spam und Betrug den Riegel vorzuschieben, nun kündigt man auch verbesserte Vorgehensweise gegen gefälschte Bewertungen und App-Reviews an.

Google gibt keine Details bekannt, meint aber bessere Algorithmen gefunden zu haben, um gefälschte Bewertungen besser enttarnen und dann entsprechend löschen zu können. Das muss natürlich hauptsächlich manuell erfolgen, denn für die Masse der abgegebenen Bewertungen kann man kaum echte Mitarbeiter einstellen, welche diese dann prüfen sollen.

Zugleich appelliert man die Entwickler, die Nutzer in keinster Art und Weise zu positiven Bewertungen zu verleiten, denn auch das verstößt selbstredend gegen die Police für Entwickler auf Google Play.

Ob in Zukunft die Fake-Reviews spürbar abnehmen werden, sollten wir noch abwarten, ich persönlich achte gar nicht so viel auf Bewertungen und probiere in der Regel Apps einfach selbst aus.