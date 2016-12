Google Play Best Of 2016: Spiele, Apps und mehr

Das Jahr neigt sich mit Beginn des Dezembers so langsam aber sich dem Ende zu, deshalb packt Google nun die Best Of-Listen zu Google Play aus. Welche Spiele und Apps waren besonders beliebt? Welche Filme wurden sehr häufig geschaut? Genau das verraten uns die jetzt veröffentlichten Best Of-Listen von Google, die teilweise gar nicht so überraschend sind. Zu den fünf beliebtesten Apps zählen in diesem Jahr Foto Spaß 2, Lumyer (Foto Editor), CastBox für Podcasts, Emoji Keyboard Pro und MSQRD. Bis auf Platz 5 sind mir alle Apps unbekannt.

Bei den Trending Games kann es in diesem Jahr nur einen Kandidat auf dem ersten Platz geben, natürlich Pokemon GO von Niantic und The Pokemon Company, danach folgen Clash Royale, Traffic Rider, slither.io und Dream League Soccer. Auch hiervon sind mir nur zwei Titel bekannt gewesen, ich gehöre allerdings nicht zu den typischen Gamern.

Zu den meist gestreamten Songs gehören Stressed Out, Sorry, One Dance, Dont let me down und Me, Myself & I, bei den erfolgreichsten Filmen steht Deadpool vor Star Wars: The Force Awakens, Zootopia, Civil War und Batman v Superman und die beliebtesten TV-Shows sind Game of Thrones, The Walking Dead, The Big Bang Theory, Mr Robot und The Flash.

Zu guter Letzt bleiben noch die digitalen Bücher übrig, Deadpool Kills the Marvel Universe steht vor Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two, The Girl on the Train: A Novel, The Art of War und Me Before You: A Novel.