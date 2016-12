Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google spendiert zumindest den Nutzern in den USA verbesserte Suchvorschläge, gesehen erstmals nach der Bildersuche nun auch im Google Play Store. Wenn man so will sind es recht auffällig gestaltete Vorschläge, wie man die derzeit ausgeführte Suchanfrage noch verfeinern oder verbessern könnte, um bessere Suchergebnisse zu erhalten. Die großen viereckigen und bunt gestalteten Tasten sind kaum zu übersehen.

Im Play Store setzt Google aber wohl ausschließlich auf die grüne Variante, die da auch viel besser dazu passt. Folgend der Vergleich, das erste Pärchen aus Screenshots zeigt die bisherige alte Anzeige, darunter sehen wir die neuer Anzeige mit den großzügig gestalteten Vorschlägen.

In den Kommentaren von Androidpolice melden sich bereits erste Nutzer, die ebenso die zu sehende Neuerung schon in ihrem Play Store haben. Gern könnt auch ihr euch melden, sollte die neue Anzeige schon auf euren Geräten vorhanden sein. Wir gehen mal wieder von einer öffentlichen Testphase aus, die später von einem weltweiten Rollout gefolgt wird.