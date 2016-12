Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google aktualisiert natürlich auch für dieses Weihnachten den sogenannten Santa Tracker. Noch nie etwas vom Santra Tracker gehört? Dann wird aber Zeit, spätestens mit dem neusten Update. Nun landet der Santa Tracker auch auf Android TV, sodass man den Weg des Weihnachtsmanns auch auf dem TV im heimischen Wohnzimmer verfolgen kann. Sicher eine coole Sache mit Kindern im Haus.

Wir schreiben das Jahr 2016. Der Weihnachtsmann und seine Wichtel sind wieder da. Im Gepäck haben sie ein neues Spiel, ein neu gestaltetes Dorf und Updates für Android Wear. Außerdem kannst du die Reise des Weihnachtsmanns auf Android TV verfolgen.

Bevor man ab dem 24. Dezember den Weihnachtsmann auf seiner Reise verfolgen kann, lassen sich innerhalb der App zahlreiche kleine Spiele spielen. Trete gegen deine Freunde im Pinguinschwimmen an, oder im City Quiz oder im Schneeballrennen… und so weiter. Eine unterhaltsame Serie an Mini-Spielen kann jede kleine Pause versüßen. Des Weiteren gibt es Watchfaces für Android Wear und ein paar wenige Kurzgeschichten auf YouTube.

Der Download lohnt sich auch für Erwachsene, ihr findet den Santa Tracker natürlich kostenfrei im Google Play Store für Tablets, Smartphones und Android TV.

