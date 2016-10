Google wird dem Now Launcher demnächst sicher noch ein neues Branding verpassen, doch zunächst gibt es erst mal eine neue Funktion für die fest installierte Suchleiste. Google-Launcher zeichnen sich seit jeher dadurch aus, dass sie am oberen Bildschirmrand eine feste Suchleiste besitzen. Googles Herzstück ist die Suche und das will man natürlich auch auf Android-Geräten zelebrieren. So richtig funktionell – mal von der Suche abgesehen – war die Suchleiste aber nie, was sich nun etwas ändert.

Erste Nutzer bekommen an der Suchleiste nun interessante Infos angezeigt, wie etwa das heutige Wetter, die Pendelstrecke vom aktuellen Standort nach Hause oder andere lokale Informationen. Das Widget wird dafür quasi ausgeklappt, wie wir auf dem Screenshot sehen können. Diese Infos können dann auch direkt wieder ausgeblendet werden.

Auf Wunsch lässt sich die Funktion natürlich auch komplett abschalten, Nutzer haben dafür in den Einstellungen des Google Now Launchers natürlich eine entsprechende Option. Ich schätze mal, alle werden diese Funktion demnächst erhalten.

Wie einleitend erwähnt, dürfte der Google Now Launcher demnächst einen neuen Namen bekommen, nachdem Google Now bereits in Feed und Google Now on Tap in Bildschirmsuche umgewandelt wurden.

