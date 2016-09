Es ist der 27. September und damit der 18. Geburtstag von Google, auch wenn dieses Datum eigentlich nicht ganz korrekt ist. Google wurde ein paar Tage eher ins Leben gerufen, doch irgendwann änderte der Konzern seinen Geburtstag auf das jetzt aktuelle Datum. Wobei auch das nicht ganz korrekt ist, Google hat schon an unterschiedlichsten Tagen im September gefeiert, hat sich aber seit einigen Jahren nun zumindest auf den 27. September festgelegt.

Obwohl an diesem Tag vor 19 Jahren weder das Unternehmen gegründet wurde, noch der erste Google-Doodle live ging oder etwas ähnlich historisches passiert ist. Recherchiert man ein wenig nach diesem Thema, dann gibt es einige unterschiedliche Berichte, die allesamt selten wirklich belegt werden können.

Der heutige Geburtstag scheint also ein frei gewähltes Datum zu sein, das zumindest im richtigen Monat und Jahr liegt, wenn man denn die Firmengründung als tatsächlichen Geburtstag hernehmen möchte.

Am 4. September reicht Google den Antrag auf Eintragung in das Firmenregister in Kalifornien ein. Larry und Sergey eröffnen ein Bankkonto im Namen der neu gegründeten Firma und zahlen den Scheck von Andy Bechtolsheim ein.