Google hatte erst vor wenigen Wochen eine eigene Android-App für Wallpaper veröffentlicht, nun kommt eine ähnliche App für Mac-Nutzer an den Start. Und was ist mit uns? Was ist mit den Windows-Nutzern? Uns lässt man erst mal enttäuscht zurück. Sei es drum, Googles neuste App für macOS bringt wunderschöne Fotos auf euren PC und macht den Bildschirmschoner schöner, so will es Google und prophezeit es euch auch.

Die zu sehenden Fotos stammen aus der entsprechenden Community von Google, also letzten Endes von talentierten Nutzern und nicht von durch Google bezahlten Fotografen. Jeder kann seine Fotografien einreichen, ist er denn halbwegs begabt und macht hübsche Landscape-Fotografien.

Die Mac-Nutzer unter euch finden die App auf dieser Seite, der Download ist selbstverständlich kostenlos möglich. Wie schon erwähnt, gibt es seit einigen Wochen auch eine Android-App für hübsche Wallpaper, die ich euch unbedingt empfehlen kann.