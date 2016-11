Noch immer sind ein paar Angebote im Netz online, der Cyber Monday steht ja erst am kommenden Montag an und zum heutigen Samstag sind sogar attraktive Gadgets günstiger. Fangen wir doch direkt mit der wohl besten Smartwatch am Markt an, zumindest wenn wir alle Geräte neben der Apple Watch betrachten, ist die Gear S2 für mich die coolste Uhr und Tizen deutlich attraktiver als Android Wear.

Angeboten wird die Gear S2 von Samsung als Sport-Modell zum Preis von lediglich 169 Euro bei Media Markt* (oder alternativ bei Amazon*), alternativ wird die noch wertigere Gear S2 Classic für 259 Euro angeboten*. Ihr braucht für die Gear S2 eine Entscheidungshilfe? Gebt euch meinen Testbericht.

Honor 7 Premium

Ebenfalls im Angebot ist das Honor 7 Premium von Huawei, das zum Preis von nur noch 249 Euro angeboten wird. Dafür gibt es einen 2 GHz Octa-Core-SoC, 3 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 GB Datenspeicher, eine 20 MP PDAF-Hauptkamera und 8 MP Frontkamera, ein 3100 mAh großer Akku und an der Vorderseite ein 5,2″ Full HD Display mit Gorilla Glass. Zum besagten Preis erhaltet ihr das Smartphone bei Media Markt* und Amazon*

HTC One M9 Premium Camera Edition

HTC hat vor einer Weile das One M9 als Mittelklasse-Smartphone neu aufgelegt, etwas weniger Hardware auf der Hauptplatine aber eine andere Kamera. Hinten gibt es eine 13 MP Kamera mit optischer Bildstabilisierung, vorn gibt es eine UltraPixel-Kamera. Unter der Haube sind ein Helio X10-Prozessor, 2 GB RAM und 16 GB Datenspeicher verbaut, das Display hat Full HD auf eine Diagonale von 5″. Dieser Deal ist bei Media Markt* erhältlich.

[via mobiFlip]