Pünktlich zu Weihnachten gibt es die Neuauflage eines beliebten Spiels für Android-Geräte, jetzt wurde Hill Climb Racing in Version 2 veröffentlicht. Wer kleine, kurzweilige und dennoch unterhaltsame Spiele mag, der wird Hill Climb Racing mit Sicherheit schon kennen und vermutlich auch schon öfter gespielt haben, nun könnt ihr mit dem zweiten Titel dieser Serie quasi nahtlos anknüpfen.

Das Spielprinzip ist allseits bekannt, es gibt unzählige ähnliche Spiele, in denen man auch wie in einem Jump & Run mit einem Fahrzeug von links nach rechts über Hindernisse und bunte Welten fahren muss. Neu scheint der Multiplayer zu sein, über welchen ihr in Hill Climb Racing 2 jetzt auch eure Freunde herausfordern könnt.

Natürlich gab es noch andere Verbesserungen, das Spiel hat diverse neue Inhalte bekommen, die Fahrphysik und Grafik konnte man ebenso aufmöbeln. Der Download des Spiels ist grundsätzlich kostenlos möglich, In-Game-Käufe werden hier und da wohl trotzdem für vollen Spielspaß nötig sein.

[via PhoneArena]